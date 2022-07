Wow: "Game of Thrones"-Star in "Tribute von Panem"-Prequel

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Vier Teile gibt es bereits von "Die Tribute von Panem". Fans der Fantasy-Reihe können sich aber bereits auf einen weiteren Streifen aus dem Panem-Universum freuen. Die Verfilmung des Romans "Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange" von Suzanne Collins (59) soll im November 2023 in die Kinos kommen. Es handelt sich dabei um ein Prequel der Originalfilme. Ein bekanntes Gesicht aus einer anderen Mystery-Serie wird ebenfalls eine tragende Rolle übernehmen.

Wie das Studio Lionsgate auf Twitter mitteilte, wirkt ein Star aus Game of Thrones in dem "Tribute von Panem"-Prequel mit: Peter Dinklage (53) wird darin Dekan Casca Highbottom, den Erfinder der Hungerspiele, verkörpern. Fans dürften den Schauspieler bereits als Tyrion Lannister aus der "Game of Thrones"-Saga kennen.

Der neue Roman der Hunger Games spielt 64 Jahre vor Katniss Everdeens (Jennifer Lawrence, 31) Kampf gegen das Regime in Panem. Der junge Snow (Tom Blyth, 27), der später der Präsident von Panem wird, soll bei den zehnten Hunger Games der jungen Kämpferin Lucy (Rachel Zegler, 21) aus Distrikt zwölf als Mentor zur Seite stehen.

Anzeige

Getty Images Peter Dinklage, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem"

Anzeige

Getty Images Rachel Zegler, "Hunger Games"-Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de