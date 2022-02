In der Musicalverfilmung des Klassikers "Cyrano", die am 3. März in Deutschland in die Kinos kommt, spielt Peter Dinklage (52) die Hauptrolle. Der Game of Thrones-Star musste dabei allerdings nicht nur sein Schauspieltalent, sondern auch seine Gesangskünste unter Beweis stellen. Für den 52-Jährigen eine ziemliche Herausforderung, wie er Promiflash verrät: "Ich habe nicht mehr gesungen, seit ich ein Kind war. Wir alle singen ja mal in der Dusche oder singen die Songs unserer Lieblingssänger. Und dann denkt man, man klingt genauso gut wie Paul McCartney (79). Es war ziemlich beängstigend."

