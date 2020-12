Versöhnung nach Insta-Zoff: Vor wenigen Tagen trugen die Promi-Boyfriends Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30) im Netz noch einen Streit aus. Mittlerweile haben sie sich aber wieder lieb und feierten nun sogar ihren ersten Jahrestag. Auf Social Media posteten die beiden Influencer deswegen ein neues Turtel-Pic aus ihrem Urlaub – dabei hat Rafi ganz offensichtlich nichts an. Im Promiflash-Interview sprachen die zeigefreudigen Urlauber über ihr erstes offizielles Jubiläum als Paar.

Der Kampf der Realitystars-Teilnehmer habe es selbst nicht geglaubt, dass er und der Muskelmann so lange als Paar durchhalten würden: "Ich glaube, ich hätte selbst nie gedacht, dass wir ein Jahr zusammenbleiben. Es stand schon oft bei uns auf der Kippe, da wir uns so hart gestritten haben." Auf der anderen Seite würden sie sich an jedem Tag, an dem sie sich nicht sehen, sehr vermissen. Auf Gran Canaria genießen sie nun ihre Zweisamkeit, wie Sam weiter verriet.

Doch warum posiert Rafi ausgerechnet im Adamskostüm auf dem Foto? Dafür hat Freund Sam eine simple Erklärung: "Rafis Badehose ist leider beim Bild, als er mich hochgehoben hat, gerissen und wurde vom Wind weggeweht."

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan auf Mallorca im August 2020

Hauter,Katrin/ ActionPress Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

