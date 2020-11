Wie steht es um die Beziehung von Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30)? Die Liebe des Paares wurde in den vergangenen Tagen ganz schön auf die Probe gestellt. In aller Öffentlichkeit lieferten sie sich einen deftigen Beef – ausgelöst durch Rafis Kritik an seinem Freund und Georgina Fleur (30), die zu dem Zeitpunkt gemeinsam Urlaub in Dubai machten. Dabei ging es unter anderem um ihr vermeintliches Fehlverhalten in der aktuellen Krisensituation. Jetzt ist Sam am Freitag wieder in Deutschland gelandet und auf dem Weg zu seinem Partner – doch dabei ist ihm offenbar nicht besonders wohl.

"Kennt ihr das? Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man zu seinem Ex-Freund zurückfährt und irgendwelche Sachen abholt. Obwohl es nicht mein Ex-Freund ist, aber mit so einem unguten Gefühl", erklärt Sam am Freitagmittag in seiner Instagram-Story, während er sich im Zug nach Köln befindet. Er gibt zu: Er sei gerade sehr gestresst. Oh je, könnte die Beziehung etwa bald ein Ende finden?

Zumindest machte Sam seinen Followern schon während seines Trips in Dubai klar, dass er Rafis öffentliche Seitenhiebe überhaupt nicht nachvollziehen könne – und ihm Vertrauen in einer Beziehung unglaublich wichtig sei. "Ich muss mir erst mal über bestimmte Dinge klar werden und dafür ist mir das auch wichtig, dass ich noch ein paar Tage hier für mich alleine bin", gab er offen zu.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan auf Mallorca im August 2020

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juni 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de