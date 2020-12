Vanessa Bryant genießt die Zeit mit ihren Kindern! Das Model hatte Anfang des Jahres Schreckliches ertragen müssen: Sowohl ihr Mann, die Basketball-Legende Kobe Bryant (✝41), als auch ihre Tochter Gianna (✝13) kamen bei einem Hubschrauberunfall ums Leben. Nun versucht die 38-Jährige, ihren drei weiteren Töchtern Natalia, Bianka und Capri ein weitestgehend normales Leben zu ermöglichen – deshalb packte sie ihre Jüngsten nun ein und fuhr mit ihnen nach Disney World Florida!

Am Montag teilt die Brünette Eindrücke von dem Ausflug auf Instagram und die Bilder zeigen deutlich, wie viel Spaß ihre Sprösslinge in dem Abenteuerpark haben: Im Partnerlook posieren Capri und Bianka grinsend vor dem berühmten Disney-Schloss. Passend zum Anlass steckte Vanessa die beiden in rot-weiß gestreifte Outfits mit Micky Maus-Aufdruck und band ihnen rote Schleifen in die Haare.

Am Sonntag zuvor hatte Vanessa darüber hinaus Erinnerungen von vergangenen Disneyland-Trips mit Kobe geteilt. Zu einem Bild, auf dem der NBA-Star sie in seine Arme schließt, hatte sie das Datum ihres ersten Dates geschrieben – dieses feierte vor wenigen Tagen sein 21. Jubiläum: "Liebe auf den ersten Blick. 27. November 1999", heißt es in dem Kommentar.

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihrer Tochter Bianka

Instagram / vanessabryant Capri Kobe und Bianka Bella Bryant in Disney World, 2020

Instagram / vanessabryant Kobe und Vanessa Bryant

