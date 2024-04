Vanessa Bryant erinnert am 23. Hochzeitstag an Kobe (†41)

Gestern vor 23 Jahren haben sich Vanessa (41) und Kobe Bryant (✝41) das Jawort gegeben. Auf Instagram zelebriert die Frau des verstorbenen NBA-Stars ihren Hochzeitstag mit einer Bildercollage der beiden. Auf den Fotos albern und turteln sie vor der Kamera herum und tauschen liebevolle Küsse aus. "Alles Gute zum Jahrestag", schreibt das Model und fügt ein rotes Herz hinzu. Auch ihre Töchter haben an das Jubiläum ihrer Eltern gedacht. Von Natalia (21) bekam die Familienmutter einen prallen Strauß roter Rosen. Die anderen versüßten ihr den Tag mit selbstgemalten Karten.

Etwas mehr als vier Jahre sind seit Kobes Tod vergangen. Er und seine Tochter Gianna (✝13) waren im Januar 2020 bei einem Helikopterabsturz in Calabasas tödlich verunglückt. Der Sportler hinterließ seine Frau und drei gemeinsame Kinder. Zum diesjährigen Todestag teilte Vanessa ein Bild von ihm und verkündete: "Kobes Vermächtnis und seine Verbundenheit mit OC werden für immer gefeiert. Diesen Monat wurde er in die allererste Orange County Hall of Fame aufgenommen." Die Fans des ehemaligen Basketballspielers waren von dieser Ehrung begeistert. "Wohlverdient! Wir vermissen dich, Kobe", schrieb ein User der Social-Media-Plattform.

Am 8. Februar dieses Jahres wurde Kobe von seiner einstigen Mannschaft, den LA Lakers, mit einer überdimensionalen Statue geehrt. Zum Gedenken steht seither eine Bronzefigur des Sportstars vor der Arena des NBA-Vereins. Laut People wurde die Enthüllungsfeier absichtlich auf diesen Tag datiert. Die acht und die Jahreszahl 24 stehen dabei für seine Trikotnummern, die er bei den Lakers-Spielen trug. Der Monat Februar, der für die Nummer zwei stehe, gedenke der verstorbenen Gianna, die ebenfalls im Basketball aktiv war und zu ihren Matches diese Ziffer zwei trug.

Getty Images Kobe und Vanessa Bryant im Jahr 2001

Getty Images Gianna und Kobe Bryant, 2016

