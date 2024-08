Vanessa Bryant besucht neue Statue von Kobe und Gigi Bryant

Im Januar 2020 verstarben der Basketball-Star Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gianna (✝13) bei einem tragischen Helikopterabsturz in Calabasas. Ihnen zu Ehren errichtete die Stadt Los Angeles am Samstag eine Statue. Vor der Crypto.com Arena steht nun ein Abbild der NBA-Bekanntheit und dessen damals 13-jähriger Tochter. Liebevoll küsst der Profisportler Gianna auf die Stirn. Besonders berührt von dieser Widmung scheint Vanessa Bryant (42), die Witwe und Mutter der Verstorbenen, zu sein. Die Gründerin der Bryant Foundation posiert auf ihrem neuen Instagram-Foto vor der Statue. Stolz und mit einem breiten Lächeln sitzt sie vor den Figuren. Darunter schreibt sie: "Kobe & Gigi".

Unter dem Beitrag drücken zahlreiche Fans ihr Mitgefühl aus. Auch einige Berühmtheiten finden liebevolle Worte. "Das ist so wunderschön", schreibt unter anderem die erfolgreiche Managerin Kris Jenner (68). Auch ihre Tochter Khloé Kardashian (40) tut es ihr gleich. Die Reality-TV-Bekanntheit schreibt: "So wunderschön und ich bin so stolz auf dich." Auch Natalia Bryant (21), Kobe und Vanessas älteste Tochter, kommentiert den Beitrag. Die 21-Jährige schickt ihrer Mutter virtuell drei kleine Herzen.

Immer wieder nutzt Vanessa die sozialen Medien, um ihres verstorbenen Ehemannes zu gedenken. Im April dieses Jahres sind sie und Kobe 23. Jahre verheiratet. Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte das Model eine Reihe rührender Paarfotos. Auf den Schnappschüssen albern sie vor der Kamera herum und tauschen liebevolle Küsse aus. Zu den Erinnerungsbildern schreibt die 42-Jährige: "Alles Gute zum Jahrestag" und fügt ein rotes Herz hinzu.

MEGA Statue von Gianna Bryant und Kobe Bryant

Instagram / vanessabryant Kobe Bryant, Sportler, mit seiner Frau Vanessa

