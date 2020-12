Uh, là, là – wen will Rebel Wilson (40) denn hier verführen? Anfang des Jahres startete die Schauspielerin ein "Jahr der Gesundheit", um so endlich ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Durch eine gesündere Ernährung und ein straffes Trainingsprogramm schaffte es die Blondine schon einen Monat vor Jahresende, ihr Zielgewicht von 75 Kilogramm zu realisieren. Wie gut sie sich in ihrem erschlankten Körper fühlt, zeigte Rebel nun erneut – nur in einen Bademantel gehüllt.

Auf Instagram präsentierte die 40-Jährige auf einem Foto ihr sexy Dekolleté. Dazu schrieb sie: "Sie ist wach. Sie ist bereit. Sie gibt immer noch nicht den bequemen Bademantel her." Auf dem Schnappschuss steht die Pitch Perfect-Darstellerin, perfekt gestylt und mit verführerischem Blick, im Badezimmer. Außer dem Bademantel trug sie Make-up, das ihre makellose Haut und ihre Augen in Szene setzte. Ihre langen, welligen Haare hatte Rebel mit einer Spange aus dem Gesicht geklemmt, den Rest der Mähne ließ sie offen über die Schultern fallen.

Nicht nur sie selbst fühlt sich in ihrem Körper richtig wohl, auch die Fans sind begeistert vom neuen Aussehen der Schauspielerin. Im Netz reagierten zahlreiche User auf die Veränderung. "Ich bin froh, dass du dich großartig fühlst und gut aussiehst!", "Du bist meine Inspiration und Motivation zur Veränderung" und "Mein Gott, du siehst fantastisch aus", waren nur einige von etlichen positiven Kommentaren unter dem Bild.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im November 2020 in Österreich

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2020 in Österreich

