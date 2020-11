Anfang des Jahres sagte Rebel Wilson (40) ihrem Übergewicht den Kampf an! Dank ihres eisernen Willens purzelten bei der Hollywood-Schönheit bereits etliche Pfunde – 20 Kilogramm nahm die Blondine durch eine gesündere Ernährung und dank eines harten Trainingsprogramms in den vergangenen Monaten bereits ab. Eine Kur in einem medizinischen Spa in Österreich soll sie am Ende des Jahres zu ihrem Wunschgewicht von 75 Kilogramm am Ende führen. Jetzt sprach Rebel allerdings über ihre Gefühlslage vor ihrem enormen Gewichtsverlust!

"Ich glaube, ich habe aus emotionalen Gründen gegessen und manchmal zu viel, weil ich mich selbst nicht genug geliebt habe", offenbarte die 40-Jährige gegenüber People. Sie habe schließlich gemerkt, dass es bei einer gesünderen Lebensweise darauf ankomme, seinen Selbstwert zu kennen, schilderte Rebel ihre gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Jahr. Obwohl die Schauspielerin für ihre offene und selbstbewusste Art bekannt ist, habe sie ihr Selbstbewusstsein erst wieder neu entdecken müssen, um ihre Lebensumstellung starten zu können.

Eine große Hilfe während ihrer Diät sei ihr neuer Partner Jacob Busch (29) gewesen: "Jacob ist in jeder Hinsicht unglaublich unterstützend", verriet ein Hollywood-Life-Insider. Seit September turteln die erschlankte Pitch Perfect-Darstellerin und der Brauerei-Unternehmer gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Rebel Wilson, August 2013

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihr Freund Jacob

