Ashley James muss noch eine Weile auf ihren Sohn warten! Im vergangenen Juli hatte die US-Amerikanerin große Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Partner Tom Andrews erwarten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs! Seitdem teilt die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin immer wieder Schnappschüsse von ihrem Babybauch, der auch schon ganz schön rund ist. Inzwischen ist sie nämlich hochschwanger – deshalb dachte Ashley jetzt auch, ihr Kind würde bereits zur Welt kommen!

In einer Instagram-Story erzählt die 33-Jährige: "Gestern dachte ich tatsächlich, dass die Wehen starten würden. Ich konnte fühlen... Es hat sich fast so angefühlt, als ob jemand von innen gegen meine Vagina boxt", so Ashley. Sie hätte deshalb geglaubt, dass die Entbindung ansteht – und sich extra noch einmal Schlafen gelegt, um dafür erholt zu sein. "Ich musste es aber gar nicht, es war falscher Alarm!", klärt die Blondine auf.

Spätestens in einem Monat dürfte es dem errechneten Geburtstermin zufolge aber endlich so weit sein. Und auf den großen Moment ist Ashley bestens vorbereitet: "Es ist alles bereit... All seine kleinen Kleidungsstücke sind gewaschen und wurden sogar von Tommy gebügelt", erklärt der TV-Star.

Instagram / ashleylouisejames Ashley James und Tom Andrews

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / ashleylouisejames Ashley James und Tom Andrews, 2020

