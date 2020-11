Für Ashley James wird es langsam ernst! Bereits im Juli überraschte die einstige Celebrity Big Brother-Kandidatin mit einer frohen Botschaft: Sie gab bekannt, dass sie und ihr Partner Tom Andrews einen Sohn erwarten. Nun dauert es gar nicht mehr lange, bis das Paar seinen Spross in die Arme schließen kann. In wenigen Wochen steht die Geburt an – und das sieht man der Blondine auch an: Sie präsentierte nun ihre XXL-Babykugel blank im Netz!

Auf Instagram teilte die Blondine eine Bilderreihe von ihrer beachtlichen Wölbung. Im niedlichen Blumen-Unterwäsche-Set posierte sie strahlend samt Babyglow für die Kamera und legte schützend ihre Hände auf den riesigen Bauch. Ein Look, in dem sich Ashley rundum wohlfühlt: "Sogar hochschwanger, fühle ich mich sexy und stark, wenn ich passende Unterwäsche anhabe", hieß es unter anderem in ihrer Bildbeschreibung.

Die Fans sind von diesem Anblick der Musikerin einfach hin und weg! "Baby, du strahlst so sehr" oder "Du siehst wunderschön aus" lauten nur zwei der zahlreichen begeisterten Kommentare.

Instagram / ashleylouisejames Ashley James und ihr Partner Tom Andrews

Instagram / ashleylouisejames Ashley James im November 2020

Getty Images Ashley James bei der "Mulan"-Premiere in London, März 2020

