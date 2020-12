Braunwyn Windham-Burke möchte ihre Gefühle nicht länger verstecken! Die The Real Housewives of Orange County-Darstellerin ist seit 20 Jahren mit ihrem Mann Sean Burke verheiratet. Gemeinsam hat das Paar sogar sieben Kinder. Doch nun machte Braunwyn ein überraschendes Geständnis: Sie steht auf Frauen! Und nicht nur das: Sie hat sogar eine Partnerin. Kurz nach ihrem Outing präsentierte sie jetzt zum ersten Mal die Frau an ihrer Seite!

Ob es diesen Anblick in Zukunft öfter zu sehen geben wird? In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 43-Jährige ein gemeinsames Bild mit ihrer Freundin. Total glücklich lächeln die beiden Frauen darauf während eines gemeinsamen Ausflugs in die Kamera. Die Aufnahme ließ Braunwyn zwar unkommentiert – die LGBT-Flagge und das Herz-Emoji machen aber wohl mehr als deutlich, wie erleichtert sie ist, dass ihr Geheimnis endlich gelüftet ist.

Kurz zuvor offenbarte sie: "Ich fühle mich endlich wohl genug zu sagen: Ich mag Frauen. Ich bin Mitglied der LGBTQIA+-Community. Ich bin eine Lesbe." 42 Jahre habe sie gebraucht, diese Sätze auszusprechen. Trotz ihres Liebesglücks mit einer Frau wolle Braunwyn aber auch weiterhin mit ihrem Mann verheiratet bleiben.

Getty Images Braunwyn Windham-Burke, Reality-Star

Instagram / braunwynwindhamburke Braunwyn Windham-Burke, Reality-TV-Star

Instagram / seanwindhamburke Braunwyn Windham-Burke mit ihrem Mann Sean

