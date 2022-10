Scheidung bei lesbischer Braunwyn Windham-Burke und Ehemann

Braunwyn Windham-Burkes Ehe soll bald auch auf dem Papier Geschichte sein! Ende 2020 hatte die einstige The Real Housewives of Orange County-Protagonistin öffentlich gemacht, dass sie auf Frauen steht. Damals betonte sie allerdings, dass sie dennoch die Ehe mit ihrem Mann Sean weiterführen möchte – allerdings ohne Erfolg: Nach rund 23 Ehejahren und sieben gemeinsamen Kindern gab das Paar im Sommer dieses Jahres seine Trennung bekannt. Nun lassen sich die beiden scheiden.

Wie People berichtet, habe Braunwyn am Montag bei einem Gericht in Orange County die entsprechenden Dokumente eingereicht, um ihr Ehe-Aus offiziell zu machen. Als Grund seien "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Zudem soll die 44-Jährige in den Unterlagen das gemeinsame Sorgerecht für ihre sieben Kinder mit Sean gefordert haben. Allerdings möchte sie das alleinige physische Sorgerecht – ihr Ex dürfe seine Kinder aber trotzdem regelmäßig sehen. Darüber hinaus hat sie Ehegattenunterhalt beantragt, ebenso wie die Aufteilung des persönlichen Eigentums und Seans Übernahme ihrer Anwaltskosten.

Braunwyn hatte in der Vergangenheit betont, dass sie und Sean trotz der Trennung für ihre Kinder zusammenhalten möchten. "Wir machen das, was für sie am gesündesten ist!", erklärte die Influencerin im Juli via Instagram. Während ihr Noch-Ehemann vorhatte, sich eine neue Bleibe zu suchen, gab sie an, erst mal nach Hawaii zu ziehen.

Instagram / braunwynwindhamburke Sean und Braunwyn Windham-Burke

Getty Images Braunwyn Windham-Burke im Oktober 2021 in New York City

Instagram / seanwindhamburke Braunwyn Windham-Burke mit ihrem Mann Sean

