Braunwyn Windham-Burke und ihre Jennifer planen Nachwuchs!

Braunwyn Windham-Burke und Jennifer Spinner könnten schon bald den nächsten Schritt wagen. Wie das Paar jetzt in einem Gespräch mit Page Six verrät, plant es, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Dafür wollen die beiden ihre Eizellen einfrieren lassen. "Das ist etwas, worüber ich nachgedacht habe, seit ich Ende 20 war, und ich war nie wirklich an einem Punkt in meinem Leben, wo es Sinn ergab, es zu tun", erklärt Jennifer. Jetzt, kurz vor ihrem 40. Geburtstag und dem starken Kinderwunsch, sei der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt jedoch gekommen.

Während Braunwyn bereits Mutter von sieben Kids ist, hat Jennifer bisher keinen eigenen leiblichen Nachwuchs. "Jennifer ist eine großartige Stiefmutter, aber es gibt einen Teil von ihr, der ihr eigenes leibliches Kind haben will und ich sagte: 'Wenn du das machen willst, dann ist jetzt die Zeit dafür'", erklärt Braunwyn im Interview. Bevor die beiden ihre Familie erweitern, möchten sie jedoch Rücksprache mit den anderen Kindern halten. "Ich möchte sicherstellen, dass [die Kinder] das Gefühl haben, dass sie Einfluss auf diese Entscheidung haben, denn wir wachsen nicht nur eine Familie, die sie und ich sind. Wir wachsen eine Familie, die bereits existiert, und so möchte ich nur sicherstellen, dass, bevor wir eine Entscheidung treffen, die jüngeren Kinder ein Mitspracherecht haben", erzählt die Real Housewives-Darstellerin.

In Zukunft will das Paar noch einen weiteren großen Schritt wagen: Sie möchten heiraten! Im Juli 2023 verlobten sich die beiden. "Jen ist meine Person. [...] Ich bin überglücklich, dass ich jetzt sagen kann: 'Das ist meine Verlobte", schwärmte Braunwyn kurz nach der Verlobung im Interview mit People.

Instagram / braunwynwindhamburke Braunwyn Windham-Burke und ihre Freundin Jennifer Spinner

Getty Images Braunwyn Windham-Burke und ihre Verlobte Jennifer Spinner

