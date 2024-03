Gewaltanzeigen: Braunwyn Windham-Burke streitet mit Ex-Mann

Im vergangenen Jahr hatten sich Braunwyn Windham-Burke und Sean Burke nach 23 gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen. Vom einstigen harmonischen Zusammenleben scheint nun nichts mehr übrig zu sein. Im Gegenteil: Das Ex-Paar erhob vor wenigen Wochen schwere Missbrauchsvorwürfe gegeneinander. Laut Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, soll Sean gegenüber der "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit gewalttätig geworden sein. "Er packte mich an den Schultern, stieß mich gegen die Garage und schüttelte mich", schilderte Braunwyn die Vorkommnisse in den Dokumenten. Doch auch der Unternehmer stellte am selben Tag noch eine Anzeige gegen seine Ex-Frau. Sie habe ihn verbal beschimpft und ihren sieben gemeinsamen Kindern gedroht, lautete sein Vorwurf.

Auch an den Kindern ging der Streit ihrer Eltern scheinbar nicht spurlos vorbei. Die gemeinsame Tochter Rowan wandte sich sogar eigenständig ans Gericht. Sie warf ihrer Mutter vor, sie emotional und körperlich misshandelt zu haben. Während das Gericht Braunwyns Antrag auf Schutz vor ihrem Ex-Mann temporär bewilligte, wurden die Anzeigen von Sean und Rowan gegen die 46-Jährige abgelehnt. Nun sieht es jedoch so aus, als würde der Familienkonflikt doch noch eine andere Wendung nehmen. Alle Beteiligten hätten ihre Anzeigen zurückgezogen, bericht nun Us Weekly. Ein Vertreter teilt dem Magazin jetzt mit: "Die Familie Windham-Burke hat sich entschieden, die Angelegenheit privat und außergerichtlich zu regeln und wird sich nicht dazu äußern."

Auch auf Instagram zeigt Braunwyn, dass sie bereit für einen Neuanfang ist. An der Seite ihrer neuen Partnerin Jennifer Spinner blickt sie zuversichtlich in die Zukunft. In einem Beitrag schreibt die TV-Persönlichkeit: "Die Dinge sind nun anders, die Dinge sind kleiner, aber ich habe gelernt, mich im Leben zurechtzufinden, als Co-Elternteil die schwierigsten Zeiten zu überstehen und zu erkennen, dass es nie zu spät ist, neu anzufangen."

Anzeige

Instagram / rowanwindhamburke Rowan Windham-Burke, Tochter von Braunwyn und Sean

Anzeige

Instagram / braunwynwindhamburke Braunwyn Windham-Burke und ihre Freundin Jennifer Spinner

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de