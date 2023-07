Braunwyn Windham-Burke und Jennifer Spinner sind verlobt!

Jetzt ist es offiziell! Braunwyn Windham-Burke war über 20 Jahre mit ihrem damaligen Ehemann Sean verheiratet gewesen. Die zwei bekamen sogar sieben gemeinsame Kinder. Vor etwa drei Jahren folgte dann aber die Überraschung: Die Real Housewives-Bekanntheit outete sich als homosexuell. Seit geraumer Zeit geht die Blondine mit Jennifer Spinner durchs Leben – und nun wollen die zwei sogar vor den Traualtar treten!

Das verrät die 45-Jährige jetzt gegenüber People: "Jen ist meine Person. [...] Ich bin überglücklich, dass ich jetzt sagen kann: 'Das ist meine Verlobte' – so wie ich weiß, dass ich eines Tages sagen kann: 'Das ist meine Frau'." Die TV-Beauty war es auch, die die Frage aller Fragen stellte und vor ihrer Liebsten auf die Knie ging.

Bereits Anfang dieses Jahres sorgten die zwei für Spekulationen um eine mögliche Eheschließung. Braunwyn veröffentlichte ein Foto mit ihrer und Jennifers Hand – auf diesem tragen beide funkelnde Schmuckstücke an ihren Ringfingern. Obendrein schrieb sie dazu: "Wir sind mit einem Versprechen in 2023 gestartet. Ich liebe dich so sehr."

Getty Images Braunwyn Windham-Burke, Reality-TV-Star

Instagram / braunwynwindhamburke Jennifer Spinner und Braunwyn Windham-Burke

Instagram / braunwynwindhamburke Jennifer Spinner und Braunwyn Windham-Burke

