Hat sich Braunwyn Windham-Burke mit ihrer Freundin verlobt?

Im Liebesleben von Braunwyn Windham-Burke geht es mächtig turbulent zu! Im Jahr 2020 hatte die Real Housewives-Bekanntheit sich als homosexuell geoutet – zu diesem Zeitpunkt war sie seit über zwanzig Jahren mit ihrem Mann Sean verheiratet, mit dem sie sieben gemeinsame Kinder hat. Erst im Sommer vergangenen Jahres gaben die Eheleute schließlich ihre Trennung bekannt, seit Oktober läuft ihre Scheidung. Trotzdem scheint der Reality-TV-Star schon die nächsten Heiratspläne zu hegen: Braunwyn deutete jetzt an, dass sie sich mit ihrer Freundin verlobt hat!

Seit ein paar Monaten geht die 45-Jährige mit ihrer Partnerin Jennifer Spinner durchs Leben. Am Montag sorgte sie nun mit Aufnahmen in ihrer Instagram-Story für Aufregung: Braunwyn veröffentlichte ein Foto mit ihrer und Jennifers Hand – beide tragen hier funkelnde Schmuckstücke an ihren Ringfingern. Obendrein schrieb sie dazu: "Wir sind mit einem Versprechen in 2023 gestartet. Ich liebe dich so sehr." Ob hier wohl das Versprechen gemeint ist, dass sie einander heiraten wollen? Inzwischen wurde die Story wieder gelöscht.

Auf die Verlobungsgerüchte angesprochen, betonte ein Insider gegenüber Page Six: "Man weiß nie! Bronwyn ist eben Bronwyn. Aber ich weiß, dass die beiden bis über beide Ohren verliebt sind." Auch ihre sieben Kinder seien "total verrückt" nach der neuen Freundin ihrer Mama. Was glaubt ihr: Haben die beiden sich echt schon verlobt? Stimmt ab!

Instagram / braunwynwindhamburke Jennifer Spinner und Braunwyn Windham-Burke

