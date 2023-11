Braunwyn Windham-Burke und Ex Sean finalisieren Scheidung

Sie können mit ihrer Ehe nun offiziell abschließen. Rund 23 Jahre lang war Braunwyn Windham-Burke mit ihrem Mann Sean verheiratet gewesen. Gemeinsam haben sie sieben Kinder. Doch 2020 gab die Real Housewives-Bekanntheit überraschend bekannt, dass sie auf Frauen steht. Zunächst blieb sie trotzdem mit Sean zusammen, doch letztendlich entschieden sich die beiden doch dazu, getrennte Wege zu gehen. Nun ist Braunwyn und Seans Scheidung auch durch.

Das bestätigte die 45-Jährige gegenüber US Weekly – sie und ihr Ex seien jetzt offiziell geschiedene Leute. Das feiert die US-Amerikanerin mit ihrer neuen Partnerin Jennifer Spinner. "Ich bin in Berlin mit der Liebe meines Lebens, wir feiern mit alkoholfreiem Champagner und McDonald's. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin frei", freut sich Braunwyn. Dies sei der Anfang eines ganz neuen Kapitels für sie: "Das ist meine zweite Chance auf ein schönes Leben und ich ergreife sie und renne los."

Jetzt steht ihrer neuen Beziehung auch rechtlich nichts mehr im Wege – denn Braunwyn und Jennifer sind auch bereits verlobt und planen eine Hochzeit! Wie die siebenfache Mutter People vor einigen Monaten verriet, hat sie ihrer Liebsten die Frage aller Fragen gestellt: "Jen ist meine Person. [...] Ich bin überglücklich, dass ich jetzt sagen kann: 'Das ist meine Verlobte' – so wie ich weiß, dass ich eines Tages sagen kann: 'Das ist meine Frau'."

Getty Images Braunwyn Windham-Burke, Reality-TV-Star

Getty Images Braunwyn Windham-Burke im Oktober 2021 in New York City

Instagram / braunwynwindhamburke Braunwyn Windham-Burke und ihre Freundin Jennifer Spinner

