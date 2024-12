Braunwyn Windham-Burke und ihre Jennifer haben Ja gesagt

Die ehemalige "Real Housewives of Orange County"-Darstellerin Braunwyn Windham-Burke hat am 4. Dezember ihre Freundin Jennifer Spinner in einer spontanen Zeremonie in ihrem Zuhause in Nashville, Tennessee, geheiratet. Wie People berichtet, wurde die Eheschließung von einem Notar legalisiert und fand im Beisein von fünf ihrer sieben Kinder statt: Bella, Caden, Curren, Koa und Hazel. Mit dieser unerwarteten Hochzeit wollten Braunwyn und Jennifer nicht nur ihre Liebe offiziell besiegeln, sondern auch ein Zeichen in Zeiten politischer Unsicherheit setzen.

Ursprünglich hatten die beiden geplant, erst im Oktober 2026 zu heiraten. Doch aufgrund der unsicheren politischen und sozialen Situation hinsichtlich LGBTQ+-Rechten in Tennessee entschieden sie sich, den Termin vorzuziehen. "Wir wollten uns rechtlich absichern und hoffentlich vor möglichen Änderungen geschützt sein", erklärte Jennifer gegenüber dem Magazin. Die Sorge, dass die gleichgeschlechtliche Ehe wieder zur Entscheidung der einzelnen Bundesstaaten werden könnte, trieb sie dazu, ihre Pläne zu ändern. "Dies ist unser kleiner Akt des Protests", fügte Braunwyn hinzu.

Braunwyn – die Ende 2020 ihr Coming-out als lesbisch hatte – lernte Jennifer im Juli 2022 in den sozialen Medien kennen. Seitdem sind sie unzertrennlich und haben gemeinsam viele Meilensteine erlebt, darunter gegenseitige Heiratsanträge und eine symbolische Zeremonie am Valentinstag in Las Vegas. Vor ihrer Beziehung mit Jennifer war Braunwyn 23 Jahre lang mit Sean Burke verheiratet, mit dem sie sieben Kinder hat. Die frisch verheirateten Frauen planen für 2026 größere Feierlichkeiten in Guatemala, Kalifornien und New York – um ihre Liebe mit Familie und Freunden zu teilen und ihre Verbindung gebührend zu feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Braunwyn Windham-Burke und Jennifer Spinner, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / braunwynwindhamburke Jennifer Spinner und Braunwyn Windham-Burke

Anzeige Anzeige

Anzeige