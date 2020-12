Pietro Lombardi (28) scheint seinem Sohn Alessio (5) offensichtlich jeden Wunsch zu erfüllen! Seit 2015 ist der Musiker stolzer Vater dieses gar nicht mehr so kleinen Sprösslings. Auch nach der Trennung von Sarah Lombardi (28) sieht der Sänger seinen Nachwuchs regelmäßig. Ganz nach dem Motto "Hauptsache, Alessio geht's gut" gibt der Künstler auch sein Bestes, um seinem Sohnemann den Aufenthalt bei Papa so angenehm wie möglich zu machen. Dafür lässt sich Pietro einiges einfallen – so hat er in seinem Auto beispielsweise einen kleinen Sandkasten!

In der Instagram-Story von Pietros guter Freundin und Influencerin Kimberly Devlin-Mania alias die.kim kamen nun kuriose Details aus Pietros Wagen zum Vorschein. Während die Kölnerin ihre Tochter Emilia und Alessio beim gemeinsamen Spielen im Auto filmte, dürften sich ihre Follower wohl über den schrägen Anblick der Mittelkonsole gewundert haben. Die Ablage für einen Kaffeebecher oder Schlüssel nutzt Pietro nämlich auf ganz andere Art und Weise: Er befüllte das leere Fach mit reichlich Sand, um seinem Alessio damit eine Buddelkiste zu zaubern.

Während der Anblick für Pietro offenbar völlig normal ist, ist das sandige Spielparadies im teuren Luxusschlitten für Kim nach wie vor etwas Ausgefallenes. "In Pietros Auto dürfen Kinder auf jeden Fall spielen", betitelte die Unternehmerin mit eigenem Pop-up-Store die Aufnahme aus Pietros Auto und versah den Clip mit einem herrlich lachenden Emoji.

Pietro Lombardis Sandkasten im Auto

Alessio und Pietro Lombardi, Juli 2019

Kimberly Devlin-Mania alias die.kim

