Henning Merten hat wieder zum Mikrofon gegriffen! Der Verlobte von Denise Kappès (30) hat sich schon in der Vergangenheit in der Musikbranche probiert: Mit den Hits "Du bist ein Wunder" und "Summergirl" hat er seinen Fans schon einmal ziemlich eingeheizt. Jetzt hat der Influencer ein neues Projekt gestartet und das Ergebnis vor ein paar Stunden im Netz präsentiert: Er hat mit einem Kollegen neuen musikalischen Content veröffentlicht!

Für seinen Song hat sich Henning noch jemandem mit ins Boot geholt: Zusammen mit dem Musiker Aska hat er unter dem Namen Die Nachbarn das Lied "Lagerfeuer" rausgebracht. Bei den Dreharbeiten zum Musikvideo wirkte auch Hennings Partnerin mit, die schon in "Summergirl" zu sehen ist. Ob dem Hit noch weitere folgen werden – oder vielleicht sogar ein ganzes Album – verraten die Künstler bisher nicht.

Und wie kommt der Release bei den Fans an? "Ist richtig gut geworden", freut sich ein YouTube-User. Dieser Meinung schließen sich bisher der Großteil der Hörer an – der Song bringe gute Laune und sei einfach total gut geworden! Und was meint ihr – gefällt euch der Song auch?

Instagram / henning.merten Henning Merten im April 2020

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

