Da hat Capital Bra (26) sich aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Der Rapper hat die Musikbranche in nur wenigen Jahren erobert – vor sechs Jahren trat er erstmals auf, heute ist er der meistgestreamte Künstler Deutschlands. Doch damit gibt der Musiker sich offenbar nicht zufrieden. Nachdem er seiner eigenen Pizza einen Platz in den Tiefkühlfächern der bekanntesten Supermarktketten sicherte, probiert er sich an einem weiteren Lebensmittel: Capital hat einen eigenen Eistee kreiert!

Die frohe Botschaft überbrachte der 26-Jährige seinen Fans auf Instagram. "Es kommt eine fette Überraschung für euch: Ich habe einen eigenen Eistee gemacht, den 'Bra-Tee'. Der ist übertrieben lecker, wir haben lange daran gesessen", verkündet der "Berlin lebt"-Interpret. Offenbar scheint das Geschäft vor Verkaufsstart im Februar bereits ordentlich zu brummen: "Wir haben schon sechs Millionen verkauft und der Eistee ist nicht mal draußen", freut sich der gebürtige Russe. Der "Bra-Tee" wird in vier Geschmacksrichtungen erhältlich sein: Wassermelone, Zitrone, Granatapfel und Pfirsich.

Nicht nur Capis Fangemeinde scheint sich darüber extrem zu freuen – auch Sängerin Shirin David (25) überbringt ihre herzlichen Glückwünsche. "Ich bin geisteskrank gespannt, wie dein Eistee schmeckt", gratuliert sie auf Instagram. Funfact: Shirin arbeitet gerade selber an einem Erfrischungsgetränk. "Wir arbeiten seit acht Monaten an Eistee", offenbart die Influencerin im gleichen Zug.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Wenzel, Georg Capital Bra beim KISS CUP 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin

Getty Images Shirin David bei den Bambi Awards 2019

