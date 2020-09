Fans von Reece Hawkins dürften den Eindruck bekommen, im Privatleben des Influencers gehe alles Schlag auf Schlag: Erst Anfang August teilte er seiner Community mit, dass er sich nach der Scheidung von Tammy Hembrow (26) wieder verlobt hat – mit seiner neuen Freundin London Goheen. Einen Monat später dann schon der nächste Knaller: Reece verkündete, dass er zum dritten Mal Vater wird. Seine Ex Tammy war zunächst wenig begeistert – was den werdenden Eltern wohl ziemlich egal ist: Schließlich präsentiert Bald-Mutter London nun erstmals stolz ihren Babybauch im Netz!

Den Schnappschuss ihrer Mini-Kugel verbreitet die Web-Beauty via Instagram. Noch ist nicht allzu viel zu sehen. Bei genauerer Betrachtung lässt sich allerdings eine kleine Wölbung an Londons Körpermitte erkennen – die sonst an ihrem durchtrainierten Body nicht vorzufinden ist. Um ihren Bauch besonders in Szene zu setzen, posiert die 22-Jährige lediglich in Unterwäsche, die sie mit einem strahlend schönen Mama-Glow-Lächeln kombiniert.

Viele User haben den Post bereits wohlwollend kommentiert und geliked – auch hier in Deutschland, denn: Unter Londons 520.000 Followern befinden sich auch deutsche Promidamen. Neben Fitness-Star Pamela Reif (24) und Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (23) folgen London auch die Insta-Schönheiten Liz Kaeber (28) und Caroline Einhoff (29).

Instagram / londonshaygoheen Reece Hawkins und London Goheen im Juli 2020

Instagram / londonshaygoheen Schwangere London Goheen im September 2020

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff im August 2020

