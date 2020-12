Eine neue Serie mit Jan Josef Liefers (56) geht an den Start! Mit der Krimi-Kultreihe Tatort feiert der beliebte Schauspieler große Erfolge. Im "Tatort Münster" verkörpert er den Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boern und arbeitet an der Seite von dem Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (gespielt von Axel Prahl, 60). Doch jetzt dürfen sich Jans auf eine weitere Krimiserie mit ihm freuen: Der Darsteller wird bald in einer neuen ZDF-Produktion zu sehen sein!

Darüber berichtete jetzt DWDL. Am siebten Februar wird um 22:15 Uhr die erste Folge der achtteiligen Serie "Tod von Freunden" auf ARD ausgestrahlt. Die neue Produktion, in der Jan eine Hauptrolle übernimmt, soll Elemente von Krimi, Drama und Thriller enthalten. Im Mittelpunkt stehen die deutsche Familie Küster und die dänische Familie Jensen. Beide Familien wohnen auf einer Insel in der Flensburger Förde und führen ein ruhiges Leben – bis ein Kind verschwindet.

Dieser Vorfall wirft das Leben der Menschen auf der Insel völlig aus der Bahn. Bei der Suche nach dem Kind kommen auch andere wohlgehütete Geheimnisse ans Licht, heißt es in der Pressemitteilung. Ab dem siebten Februar wird "Tod von Freunden" als Vierteiler immer sonntags gesendet. Autor und Regisseur der Serie ist Friedemann Fromm.

Getty Images Die Münsteraner Tatort-Kommissare: Jan Josef Liefers und Axel Prahl

Getty Images Jan Josef Liefers in Berlin, 2005

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos beim Deutschen Filmpreis, 2007

