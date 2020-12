Wie konnte Samu Haber (44) trotz eines positiven Coronatests an den Sing-Offs von The Voice of Germany teilnehmen? Seit einigen Wochen flimmert die diesjährige Jubiläumsstaffel der Castingshow über die deutschen Bildschirme. Aktuell stehen die sogenannten Sing-Offs an – und dabei möchte jeder Coach seine Talente natürlich ausgiebig fördern. Am kommenden Sonntag treten ein letztes Mal die Kandidaten aus Team Samu und Rea (47) an: Dabei konnte der Sunrise Avenue-Star seine Schützlinge trotz Corona-Infektion unterstützen.

Die letzte Folge der Sing-Offs musste zwar ohne Samus Anwesenheit im Studio gedreht werden – dafür war der Musiker aber auf einem Tablet zu sehen. Eine echte Premiere! So konnte er die Performances seiner Talente dennoch verfolgen und bewerten – trotz Quarantäne. Eine ProSieben-Sprecherin gab laut Bild bekannt, dass Samu das Studio zuvor sofort verlassen hatte, als er positiv getestet worden war. Der Sänger selbst berichtete: "Das war crazy, aber alles schon okay!"

Für die Folge am kommenden Sonntag bekamen die beiden Musiker Unterstützung von Star-DJ David Guetta (53). Schon während der Proben zeigten sich die Coaches von Kandidatin Anastasia Blevins' Performance gerührt: "Ich mochte die Emotion und die Art, mit der sie etwas Neues in den Song gebracht hat", schwärmte David.

Instagram / hapahaber Samu Haber und Rea Garvey für "The Voice of Germany"

Instagram / hapahaber Samu Haber und Rea Garvey bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSat.1 Rea Garvey, Samu Haber und David Guetta für "The Voice of Germany" 2020

