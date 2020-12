Ashley Tisdale (35) kann ihren Schwangerschafts-Glow definitiv nicht verbergen! Die ehemalige High School Musical-Darstellerin ist aktuell in freudiger Erwartung. Schon in wenigen Monaten soll das erste Kind der Schauspielerin und ihres Ehemannes Christopher French (38) – ein Mädchen – das Licht der Welt erblicken. Die Blondine lässt sich in ihren anderen Umständen aber keineswegs gehen. Ashley war beim Friseur und präsentierte ihren Fans jetzt ihren neuen, frechen Haarschnitt!

"Nennt mich 'Bronzy'", kommentierte die werdende Mutter einen kurzen Clip von sich auf Instagram. Darin fährt sie sich durch die Haare, die nun einen Bronzeton haben und auch ein Stückchen kürzer geworden sind. Und die Typveränderung kommt an! Ashleys Follower reagierten auf das Video mit zahlreichen Likes und Kommentaren. Und auch Promis wie Amanda Kloots sind hin und weg. "Das sieht so süß aus", schrieb etwa die Theaterschauspielerin.

Ashley scheint sich in ihrer Schwangerschaft einfach rundum wohlzufühlen. Ob Tanz-Sessions oder Yoga-Übungen – auch körperlich wirkt sie trotz ihres mittlerweile kugelrunden Bauches total fit. Selbst das Schmücken des Weihnachtsbaumes klappt mit XXL-Kugel noch immer prima, wie die Beauty gerade erst in ihrer Story zeigte.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Dezember 2020

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, November 2020

Instagram / ashleytisdale Schauspielerin Ashley Tisdale

