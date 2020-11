Schauspielerin Ashley Tisdale (35) startet ganz sportlich in einen neuen Schwangerschaftstag! Der US-Star, der vor allem durch die High School Musical-Filme bekannt wurde, verkündete vor wenigen Wochen auf Social Media, dass er und sein Mann Christopher (38) das erste gemeinsame Kind erwarten. Jetzt startete Ashley den Sonntagmorgen relaxed und glücklich mit einer Yoga-Einlage und teilte diesen Moment mit ihren Fans.

Im lässigen Sportoutfit mit kurzen schwarzen Sportleggings und einem hellen Oversized-Pullover nahm sich Ashley einer Yoga-Einheit an, um entspannt in den Tag zu starten. Die Sonne schien der 35-Jährigen dabei genau ins Gesicht und Ashley betitelte ihre Fotoreihe auf Instagram mit den Worten: "Dehnen am Sonntag". Am Tag zuvor war die Blondine noch für einen Spaziergang in Los Angeles unterwegs und auch hier war sie ein echter Hingucker! Mit einem weißen Rollkragenpullover, heller Hose, Sonnenbrille und Schlangenmuster-Schuhen zog sie die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich.

Die Schauspielerin wirkt glücklich! Sie und ihr Mann schauen voller Vorfreude in die Zukunft – dabei legte Ashley erst vor Kurzem ihre schwierige Vergangenheit offen. Die Blondine erzählte, dass sie jahrelang mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen gehabt hätte. Mittlerweile habe sie sich aber eine dicke Haut zugelegt und lasse nicht mehr so schnell negative Dinge an sich heran.

Christopher French und Ashley Tisdale, Oktober 2020

Schauspielerin Ashley Tisdale

Christopher French und Ashley Tisdale

