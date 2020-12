Elly Miles' rosarote Blase ist geplatzt. Die Blondine suchte in diesem Jahr zusammen mit ihrer Schwester Becky bei der australischen Version von The Bachelorette nach ihrem Mr. Right. Am Ende glaubte sie, den in Frazer Neate gefunden zu haben. Sie gab ihm ihre letzte Rose und Social-Media-Posts bewiesen, wie glücklich die zwei miteinander waren – bis jetzt: Elly erklärte nun schluchzend im Netz, dass sie und Frazer kein Paar mehr sind.

"Ich wollte, dass ihr es von mir hört. Frazer und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben am Wochenende Schluss gemacht", erklärte die Australierin in einem Instagram-Live-Video, in dem sie mit den Tränen kämpfte. Sie hätten sich nach der Show einfach auseinandergelebt – unter anderem durch die Geheimniskrämerei. Für sie sei es hart, plötzlich wieder Single zu sein. "Ich habe wirklich alles gegeben für diese Show und für ihn. Dass es trotzdem nicht geklappt hat, ist wirklich niederschmetternd", zog sie ihr trauriges Fazit.

Sie wisse, dass es Gerüchte gäbe, Frazer habe sie betrogen. "Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist nicht der Grund, warum Schluss ist", betonte sie. Sie hege keinen Groll gegen ihren Ex. "Es ist, was es ist. Es hat einfach nicht sollen sein", resümierte sie.

Richard Milnes / MEGA Elly Miles, australische Bachelorette

Instagram / fneate_3 Frazer Neate, ehemaliger Kandidat bei "The Bachelorette"

Instagram / ellymiles Elly Miles im September 2020

