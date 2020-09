Na, hoffentlich bekommen sich Becky und Elly Miles bei diesen heißen The Bachelorette-Kandidaten nicht in die Haare! In der australischen Version der Kuppelshow wird es in der kommenden Staffel eine wahre Premiere geben: Mit den Schwestern Becky und Elly werden gleich zwei Single-Damen in der Show nach ihrem Mr. Right suchen. Auf diese Hotties können sich die zwei Rosen-Ladys dabei freuen!

Wie Daily Mail berichtet, hat der Sender einige der Männer, die bald um Elly und Beckys Herz kämpfen, bereits vorgestellt – und die Kandidaten können sich sehen lassen. Unter den Liebesuchenden ist zum Beispiel Fitnessmodel Rudy El Kholti, der mit seinem Sixpack schon über 32.000 Follower auf Instagram begeistert. Aber auch Konkurrent Joe Woodbury könnte den Schwestern mit seinem durchtrainierten Körper den Kopf verdrehen. Der 25-Jährige stammt aus Newcastle und ist professioneller Rugby-Spieler.

Kandidat Ab Sow ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch kein Unbekannter in Sachen TV. Als Model stand er schon häufiger für Werbungen vor der Kamera. Außerdem nahm er mit seiner Tanztruppe an dem Format "Australia's Got Talent" teil. Zusätzlich werden auch noch Synchronsprecher Andrew Thomas, der aus Melbourne stammende Damien Stone und Café-Besitzer Pete Mann um die beiden Bachelorettes buhlen.

Instagram / rudyelkholti Rudy El Kholti, "The Bachelorette"-Kandidat

Facebook / Joe Woodbury Joe Woodbury, "The Bachelorette"-Kandidat

Instagram / absow_ Ab Sow, "The Bachelorette"-Kandidat

