Diese Unter uns-Stars lieben ihre TV-Charaktere wirklich über alles! Seit 2017 ist Antonia Michalsky (30) als Saskia bei der Daily dabei. Mit ihrer liebevollen Art hat sie nicht nur die Herzen der Schillerallee-Bewohner im Sturm erobert, sondern auch die der Fans. Seit rund zwei Jahren ist auch Schauspielerin Josephine Becker (21) Teil des Casts und mimt Leni, Saskias Nichte. Doch wie stehen die zwei zu ihren Serienfiguren und welche Gemeinsamkeiten haben sie mit ihnen? Die beiden stellten sich dem "Unter uns"-Talk.

Im dem Instagram-Livestream verriet Josie, dass sie und Leni gar nicht allzu viel gemeinsam haben – das aber überhaupt nicht schlimm sei. "Ich mag vor allem Sachen, die unterschiedlich sind, weil ich das am interessantesten finde und ich mag, wie krass unordentlich sie ist", erklärte sie. Immer, wenn die 21-Jährige in dem Zimmer des Teenagers drehen müsse, habe sie den Drang, aufzuräumen. "Ich glaube, ich bin viel strukturierter und überlegter und Leni ist viel mehr aus dem Bauch heraus", meinte sie zudem.

Auch die Hamburgerin lässt keine Kritik an ihrer Rolle der Saskia zu. Denn sie findet die Bäckereibesitzerin einfach klasse. "Über Saskia wurde auch oft gesagt, sie ist naiv und das ist so negativ belastet, das Wort. Aber was ich an Saskia immer so toll fand, ist, dass sie Träume hat und dass sie sich überraschen lässt und erst mal immer vom Guten ausgeht", schwärmte die Brünette und bekommt Unterstützung von ihrer Serienkollegin. "Leni wurde ja auch total nett aufgenommen von ihrer Tante", stellte Josephine fest.

TVNOW / Stefan Behrens Antonia Michalsky, Josephine Becker, Benjamin Heinrich und Akeem van Floodrop bei "Unter uns"

Instagram / josephinebeckerr Schauspielerin Josephine Becker

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darstellerin Antonia Michalsky

