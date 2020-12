Hat Danilo Sellaro das Techtelmechtel von Georgia und Max Schnabel (23) gut weggesteckt? Die drei sind aktuell bei Ex on the Beach zu sehen. Nachdem Danilo als Neuzugang zur Gruppe hinzugestoßen war, funkte es direkt zwischen ihm und dem Rotschopf. Jedoch war er nicht der Einzige, mit dem Geo auf Tuchfühlung ging – die Frohnatur hatte zuvor eine heiße Liebesnacht mit Max verbracht. Wie Danilo zu dem Schäferstündchen steht, hat er Promiflash verraten.

Sein erster Eindruck von Georgia sei durchaus positiv gewesen: "Sie hat direkt mit offenen Karten gespielt und wirkte authentisch. Sie sticht direkt aus der Gruppe raus", schwärmt der Realitystar im Promiflash-Interview. Als er nach dem ersten Aufeinandertreffen von Geos Vorgeschichte mit Max erfuhr, war er aber nicht unbedingt begeistert: "Natürlich ist es nicht schön, so was zu hören, wenn man eine Person kennenlernt", gesteht Danilo. Letztendlich mache er der Beauty aber keinen Vorwurf: "Ich war aber nicht vor Ort und es war vor meiner Zeit. Deshalb kann ich nicht böse sein – wäre ich früher in der Villa eingezogen, wäre das mit Max nie passiert."

Obwohl sich die beiden auch nach dem Format stark zueinander hingezogen fühlten, war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Da Geo auf Zypern lebt, und Danilo in der Schweiz, trennte sich das Paar – die Entfernung war einfach zu groß.

