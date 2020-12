Oh, là, là – hier lässt Kylie Jenner (23) aber tief blicken! Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin weiß, wie sie ihre Reize am Besten zur Geltung bringt. Das stellt sie immer wieder auf roten Teppichen oder via Social Media unter Beweis. Zuletzt demonstrierte sie ihr Talent, sich perfekt in Szene zu setzen, in einem knappen Bikini. Doch die Kosmetik-Unternehmerin veranschaulichte nun: Sie schafft es, selbst bei Minusgraden heiß auszusehen!

Auf Instagram teilte Kylie jetzt zwei neue Schnappschüsse. Zu sehen ist die Realityshow-Queen, wie sie inmitten einer Schneelandschaft posiert. Der absolute Blickfang dabei ist aber nicht das malerische Winterwunderland – es ist der tiefe Ausschnitt der US-Amerikanerin. Denn sie hat den Reißverschluss ihres Skianzugs bis zum Bauchnabel geöffnet, sodass jeder ihrer 202 Millionen Follower einen fantastischen Blick auf ihr nacktes Dekolleté erhaschen kann. Foto Nummer zwei ist eine Nahaufnahme ihres Ausschnitts, der nochmals eine bessere Perspektive bietet.

Und Kylies Instagram-Abonennten sind es auch, die die Bilder absolut lieben. Innerhalb von weniger als einer Stunde hat das Posting knapp drei Millionen Likes gesammelt. "Ein richtiger Skihase" oder "Sie bringt den Schnee allein mit ihrem Blick und ihren Kurven zum Schmelzen", schwärmen nur zwei User in der Kommentarspalte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2020

Instagram / kyliejenner "Keeping Up with the Kardashians"-Star Kylie Jenner

Wie findet ihr die Fotos von Kylie? Superheiß! Ich finde sie sehr übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



