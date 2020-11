Der Keeping up with the Kardashian-Star Kylie Jenner (23) präsentiert sich mal wieder lasziv im Netz! Das Küken der Familie zeigt sich gerne freizügig und sexy auf ihrem Social-Media-Account – mal sieht man die Unternehmerin im knappen Bikini, mal im engen Leo-Anzug, aber eins steht auf jeden Fall fest: Outfitmäßig ist die junge Mama immer wieder für eine Überraschung gut! Jetzt begeistert sie ihre Follower online mit neuen heißen Pics und einem geheimnisvollen Bildkommentar...

Auf ihrem Instagram-Account sieht man Kylie aktuell mit verführerischem Blick und lässig, nur in Jogginghose und BH posend. Das violette Licht im Zimmer verleiht der Unternehmerin den finalen Glow. Die 23-Jährige zeigt auf jeden Fall, was sie zu bieten hat – und das gleich drei Mal! Die Fans zeigen sich in den Kommentaren von der Fotoreihe begeistert. Doch für wessen Augen ist das aufregende Foto eigentlich bestimmt? Das Posting hat Kylie nämlich mit folgendem Kommentar versehen: "Ich vermisse es, dass du mich vermisst." Soll das etwa eine Anspielung auf On-Off-Partner Travis Scott (29) sein?

Die Fans spekulieren schon seit einer Weile, ob es ein Liebescomeback bei der 23-Jährigen und dem Musiker geben wird. Kylie hatte erst vor Kurzem wieder ein gemeinsames Bild von sich und Travis gepostet, doch zum Beziehungsstatus hat sich keiner der beiden geäußert. Kylie und der Rap-Superstar waren knapp zwei Jahre ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter: Stormi (2). Dem Kind zuliebe pflegen die beiden ein gutes Verhältnis und kümmern sich gemeinsam um die Kleine.

Instagram / kyliejenner "Keeping Up with the Kardashians"-Star Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Oktober 2020

