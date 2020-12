Seit über einem Jahr sind Camila Cabello (23) und Shawn Mendes (22) mittlerweile ein Paar. Obwohl sich die Sänger bereits 2014 kennenlernten, fingen sie erst am 4. Juli 2019 an, sich offiziell zu daten. Seitdem sind der "Stitches"-Interpret und die 23-Jährige unzertrennlich und können kaum die Finger voneinander lassen. In einem emotionalen Posting erzählte Camila nun, was sie in der Beziehung mit Shawn über die Liebe gelernt hat.

Sie habe herausgefunden, dass es nicht nur die glücklichen Momente gebe, wie man sie auf Bildern und Videos sieht. "Wenn man mit jemanden in einer Beziehung ist, fühlt es sich so an, als wäre er der Spiegel, der dich selbst reflektiert", erklärte sie auf Instagram unter einem Foto von sich und dem Sänger. Sie müsse sich daher ständig ihren Ängsten, Sorgen, Unsicherheiten und sich selbst stellen. "Es gibt nichts Schöneres als Liebe, die die Kraft hat, das Licht in der Dunkelheit zu sein", beschrieb sie ihre Gedanken weiter.

Das romantische Foto zu ihrem Text zeigt sie und Shawn hintereinander am Wasser sitzend. Der 22-Jährige legt auf dem Schnappschuss seine Arme um die Brünette, während sie sich umdreht, um ihm einen Kuss zu geben. Über vier Millionen Menschen gefällt der Beitrag – auch zahlreichen Promis. Lily Collins (31) kommentierte begeistert: "Das ist so schön und besonders und wahr. Ich liebe es und ich weiß genau, was du meinst. Ihr seid so süß."

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im Mai 2020

Getty Images Camila Cabello bei den Global Awards 2020

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

