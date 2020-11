Auch Superstars haben mit Selbstzweifeln zu kämpfen! Seit über einem Jahr gehen Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) offiziell als Paar durchs Leben. In den vergangenen Monaten haben die beiden bereits viel miteinander erlebt und sich immer gegenseitig unterstützt. In einem Interview macht der "Wonder"-Interpret nun deutlich, wie sehr die zwei immer füreinander da sind: Camila ist Shawns größte Stütze und Inspiration!

Der 22-Jährige habe in der Vergangenheit ziemlich an sich gezweifelt – vor allem sein eigene Körperwahrnehmung habe ihn immer negativ beeinflusst. Seine Familie und besonders seine Freundin halfen ihm dabei, diese Einstellung zu ändern. "Sie ist einfach so stark, so rein und selbstbewusst mit ihrem Körper – und dieses Gefühl gibt sie auch anderen Menschen. Sie hat damit meine Sicht auf mich selbst wirklich verändert", schwärmt er im Interview mit GQ von Camila.

Dass die beiden einfach gut zusammen harmonieren, betonte Shawn bereits vor einigen Tagen gegenüber Apple Music. Vor allem die gemeinsame Quarantäne in Camilas Elternhaus habe dem Musiker gutgetan. "Als ich dann anfing, mich darauf einzulassen, habe ich gemerkt, wie schön es ist, jeden Abend am gleichen Ort zu sein, Filme zu schauen, mit der Familie das Abendessen zu kochen und Wäsche zu waschen", erzählte er offen.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2020

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Oktober 2020

