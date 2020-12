Einfach den Allerwertesten bewegen und einfach machen – genau das hat sich wohl auch Rebel Wilson (40) gedacht! In den vergangenen Wochen und Monaten ist die Schauspielerin vor allem mit ihrem Abnehmerfolg in den Schlagzeilen. Bereits 20 Kilogramm weniger zeigt ihre Waage an. Für die Pitch Perfect-Darstellerin ein riesiger Erfolg – doch welches Geheimnis steckt dahinter? Rebel verriet, dass sie mit dieser simplen Übung die größten Ergebnisse erzielt hat!

In einem Instagram-Livestream sprach die Blondine vor Kurzem über den Verlauf ihrer Diät. Ihr sei bewusst, dass sie in der privilegierten Lage sei, sich einen Personal Trainer leisten zu können. "Aber ich wollte euch wissen lassen, dass der größte Teil meiner Übungen aus Spaziergängen bestand. Das ist kostenlos und ihr könnt das alle sicher machen", erklärte Rebel offen. Das Laufen habe ihren Stoffwechsel besonders gut angeregt.

Doch auch ihr Speiseplan spielte eine große Rolle in ihrem "Jahr der Gesundheit". "Ernährungstechnisch gesehen, versuche ich aufgrund meines Körpertyps bei unter 1.500 Kalorien am Tag zu bleiben", erzählte Rebel in dem Livestream. Damit habe sie nun endgültig ihr Wunschgewicht erreicht und wolle nun ihre Kalorienzufuhr wieder etwas steigern.

Rebel Wilson im Dezember 2020

Rebel Wilson im Dezember 2020

Rebel Wilson, Schauspielerin

