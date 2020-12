Rebel Wilson (40) plaudert ganz offen über ihre Diät! Für die Schauspielerin stand das aktuelle Jahr ganz im Zeichen ihrer Gesundheit. Sie wollte nicht länger 3.000 Kalorien am Tag essen, sondern mit einer ausgewogenen Ernährung und viel Bewegung fitter werden und unliebsame Pfunde verlieren. Wie gut ihr das Schritt für Schritt gelang, hielt sie regelmäßig auf Fotos fest. Nun verriet Rebel, wie viele Kalorien sie seit ihrer Ernährungsumstellung täglich zu sich genommen hat.

In einem Instagram-Livestream sprach der Pitch Perfect-Star über seine aktuelle Ernährungsweise und verriet: "Ernährungstechnisch gesehen versuche ich aufgrund meines Körpertyps bei unter 1.500 Kalorien am Tag zu bleiben." Diese Marke müsse sie unterbieten, um in einer Woche abzunehmen. Weitere Kilos möchte Rebel nun aber nicht mehr verlieren. Denn sie erzählte stolz, ihr Wunschgewicht erreicht zu haben! Damit möchte die Komikerin sich nun auch wieder etwas mehr gönnen: "Es werden wahrscheinlich 2.000 bis 2.500 Kalorien sein, denn ich trainiere wie ein Tier."

Die 40-Jährige hat ihr Fitnessziel zwar erreicht – das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich jetzt auf die faule Haut legt. Rebel möchte ihr Gewicht unbedingt halten und achtet deshalb trotz regelmäßiger Sporteinheiten auch weiterhin auf ihre Ernährung. So landen bei ihr aktuell vor allem Huhn und Lachs auf dem Teller und auch Proteinshakes stehen täglich auf ihrem Programm. "Mein Körper reagiert einfach gut auf Eiweiß", freute sich die Blondine.

