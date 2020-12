Für den guten Zweck schmissen sich alle in Schale! Samstagabend fand in Berlin die alljährliche "Ein Herz für Kinder"-Spendengala statt. Anlässlich dieser Veranstaltung ließen es sich Stars wie Sylvie Meis (42), Riccardo Simonetti (27), Jana Ina (43) und Giovanni Zarrella (42) und viele mehr nicht nehmen, an diesem Event teilzunehmen. Neben der guten Sache kam aber auch Glitzer und Glamour nicht zu kurz: Promiflash zeigt euch die schönsten Outfits der Promis an diesem Abend!

Via Instagram ließen die Prominenten ihre Fans an diesem Spektakel teilhaben. Vor allem Sarah (29) und Dominic Harrison (29) stachen mit ihren besonders schicken Looks hervor. Die 29-Jährige entschied sich für ein bodenlanges, schimmerndes Kleid mit hohem Beinschlitz, während ihr Ehemann in Anzug und T-Shirt die Gala rockte. Doch auch Jana Ina und Giovanni gaben ein sehr glamouröses Paar ab. Die Moderatorin glänzte in einer weißen Bluse mit glitzerndem Wickelrock und der Sänger überzeugte in einem blauen Anzug.

Neben diesen Power-Pärchen überzeugte aber auch Entertainer Riccardo. In einem extravaganten Zweiteiler mit goldenen Applikationen war er ein absoluter Hingucker. Auch Liz Kaeber (28) zog mit ihrer Robe mehr als nur einen Blick auf sich. Die 28-Jährige trug bei dieser Veranstaltung ein weißes Dress mit besonders tiefem Rückenausschnitt.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTuber

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Entertainer

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Getty Images Barbara Schöneberger bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2020

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Getty Images Nazan Eckes bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2020

