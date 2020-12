2020 war auch für die Fans von Helene Fischer (36) kein leichtes – ihr Idol hat sich nämlich für ein Jahr weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr letzter Fernsehauftritt war bis vor Kurzem ihre spektakuläre Weihnachts-Schlager-Show im Dezember 2019. Als Helene im Oktober bei der Goldenen Henne auftauchte, war die Freude bereits groß, am Samstag feierte die Blondine bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala auch ihr Gesangs-Comeback im TV. Jetzt stattete sie Günther Jauch (64) in seinem beliebten Jahresrückblick einen Besuch ab: Sie sprach im Interview darüber, wie sie die Kreativpause genutzt und wie sie sie genossen hat!

"Ich habe es definitiv genossen. Ich glaube, jeder Künstler sollte sich auch mal diese Freiheit, diesen Freiraum schaffen", stellte die "Herzbeben"-Interpretin nach ihrer Darbietung von "Never Enough" sichtlich erholt in der RTL-Show "2020! Menschen, Bilder, Emotionen!" fest. Sie habe die Auszeit zwar vorher angekündigt, aber durch die Gesundheitskrise wurde es zusätzlich zu einer Zwangspause, alles habe sich in die Länge gezogen.

Aber nicht nur negativ habe sich die Krise auf Helene ausgewirkt, denn sie habe die vergangenen Monate in erster Linie mit ihrer Familie verbracht: "Ich habe endlich mal die Zeit gehabt, richtig in der Küche zu stehen, was auszuprobieren, zu kochen – ich habe die Normalität sehr genossen." Und auch für ihre Fans hatte sie am Ende noch zuversichtliche Nachrichten: "Wir planen für das nächste Jahr. Ich bleibe optimistisch und hoffe, dass sich das alles beruhigt."

Helene Fischer und Günther Jauch bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen!"

Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen!"

Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

