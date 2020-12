Bei Temptation Island V.I.P. haben zwei Herzen höhergeschlagen! An der ersten Promi-Ausgabe der Show nehmen gerade unter anderem Willi (45) und Jasmin Herren (41) teil. Während den vergangenen Lagerfeuern der Sendung, haben beide nur wenige Bilder ihres Partners zu sehen bekommen – im Gegensatz zu den anderen Pärchen, die öfter mit dem Treiben ihrer besseren Hälfte konfrontiert wurden. In der vergangenen Folge sah das nun anders aus: Willi und Jasmin sahen endlich die Bilder des anderen – und schwärmten in dem Videomaterial voneinander.

Zuerst sah Willi Bilder seiner Frau Jasmin. Sie sagte im Interview, wie sehr sie ihn liebe und vermisse. Das ging bei Willi natürlich runter wie Öl – er brach in Tränen aus. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht sagte er: "Ist das geil. Woah, geht es mir gut jetzt. Mamma Mia.” Und auch Jasmin weinte vor Freude, nachdem sie hörte, wie Willi ihr eine bewegende Liebeserklärung machte. "Ich wusste das. Das tat so gut. Mir fehlen die Worte, ich bin so glücklich einfach und ich liebe ihn immer einmal mehr", schwärmte die 41-Jährige von ihrem Mann.

Obwohl Jasmin bis jetzt noch keine Bilder ihres Mannes aus der Villa zu sehen bekommen hatte, wurde sie nicht nervös und blieb immer sehr gelassen. "Ich bin froh, keine Bilder zu sehen... irgendwie. Ja, das ist schon echt krass. Er wird mich nicht verletzten, ich weiß das in meinem Herzen!", sagte sie bereits in der sechsten Folge von "Temptation Island V.I.P.".

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night in Köln im Dezember 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren

