Chantel Jeffries (27) genießt ihr Liebesglück in vollen Zügen! Der DJane wurde vor sechs Jahren ein Techtelmechtel mit Megastar Justin Bieber (26) nachgesagt – nun hat sie sich wieder einen Promi geangelt. Drew Taggart, Mitglied des Künstler-Duos The Chainsmokers, hat der Beauty das Herz gestohlen. Im Sommer machten sie ihre Liebe offiziell – und augenscheinlich sind sie noch immer wie am ersten Tag über beide Ohren verliebt!

Am Samstag entspannten die Turteltauben in Miami am Strand – und machten aus ihrer Zuneigung keinen Hehl, wie einige Paparazzi-Aufnahmen zeigen. Auf den Sonnenliegen konnten sie kaum die Finger voneinander lassen und tauschten ziemlich innige Küsse aus. Nach diesen heißen Szenen nahm der Musiker seine Liebste auf den Rücken, um sich im Meer eine Abkühlung zu genehmigen.

Ihre Beziehung halten die Stars weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Ab und zu erfreut Chantel ihre Follower auf Instagram aber dann doch mit süßen Pärchenbildern. Im Oktober teilte sie zum Beispiel einen Schnappschuss, auf dem sich das Paar ziemlich zurechtgemacht zeigte. Drew trug einen grauen Anzug, während die Influencerin ihre Kurven in einem schwarzen Dress präsentierte.

MEGA Drew Taggart und Chantel Jeffries, Dezember 2020

Instagram / chanteljeffries Drew Taggart und Chantel Jeffries im Juli 2020

Instagram / chanteljeffries Drew Taggart und Chantel Jeffries, Oktober 2020

