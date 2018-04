Verwandelt sie sich in ihr Double? Chantel Jeffries (24) ist Influencerin, Model und DJane. Ein weiterer Job, der für sie infrage kommen könnte, wäre der als Doppelgängerin für Kim Kardashian (37). Ob die Gesichtszüge, die Haare oder der Style – in der Beauty können jede Menge Parallelen zu der Kardashian-Tochter entdeckt werden. Vor allem auf neuen Fotos, die Paparazzi jetzt bei einem Basketballspiel von Chantel schossen.

Mit Freundinnen saß die Social-Media-Bekanntheit im Zuschauerraum der Halle, um den Lakers bei einem Match zuzusehen. Zu lässigen Jeans und einer Oversize-Jacke im gleichen Stoff kombinierte die 24-Jährige ein schlichtes Top und schwarze Absatzstiefeletten – genauso, wie es Kim schon etliche Male getan hat. Auch den arroganten Blick, den die Frau von Kanye West (40) zur Perfektion beherrscht, hatte Chantel drauf.

Im Gegensatz zu manch anderen Frauen, die Kim vergöttern, legte sich die gebürtige Amerikanerin für ihren Look nicht unters Messer. In Chantels Gesicht soll alles echt sein. Sie hatte sich nur die Brüste vergrößern lassen, die sie in einer weiteren OP wieder verkleinern ließ. "Ich hatte das Gefühl, dass sie fake aussehen und das ich nicht mehr wie ich selbst aussehe. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass Menschen mich ansehen und nur auf meine Brüste starren – so ein Mensch war ich nie", erklärte sie ihre Entscheidung in einem YouTube-Video.

London Ent / Splash News Chantel Jeffries bei einem Lakers-Spiel in Los Angeles

Anzeige

Instagram / chanteljeffries Chantel Jeffries

Anzeige

Instagram / chanteljeffries Chantel Jeffries

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de