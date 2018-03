Heiß, heißer, Chantel Jeffries! Das schöne Model aus Kalifornien verdrehte im Sommer 2016 Popstar Justin Bieber (22) den Kopf. Nach einer kurzen Liaison mit dem "Love Yourself"-Interpreten zeigt sich Chantel jetzt mega sexy am Strand von Miami. Ob sie ihren Ex etwa eifersüchtig machen will?

Im knappen weißen Bikini präsentiert die 23-Jährige, die regelmäßig als "CeeJay The Dj" hinter den Plattentellern steht, was sie hat. Gemeinsam mit Modelfreundin Alissa Violet planscht die Bieber-Ex ganz entspannt im Atlantik. Ob ihr Verflossener diese heißen Schnappschüsse wohl schon gesehen hat? Chantel als sexy Beach-Babe wäre sicher Grund genug, die Beziehung zu dem It-Girl noch einmal zu überdenken.

Das ist sicher auch im Hinblick auf Justins große Liebe Selena Gomez (24) eine Überlegung wert. Denn die Sängerin scheint nun endgültig über den 22-Jährigen hinweg zu sein. Erst kürzlich erwischen Paparazzi die "Come & Get It"-Sängerin beim öffentlichen Knutschen mit Musiker The Weeknd (26).

Mehr Neuigkeiten zu Selena gibt es im Clip.

Splash News Model Chantel Jeffries in Miami Beach

Instagram / chanteljeffries Chantel Jeffries und Justin Bieber

Jamie McCarthy / Getty Images Selena Gomez & The Weeknd bei der Victoria's Secret Fashion Show 2015



