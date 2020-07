Liebesüberraschung bei Chantel Jeffries (26)! Die DJane geriet vor sechs Jahren in die Schlagzeilen, da ihr ein Techtelmechtel mit Justin Bieber (26) nachgesagt wurde. Allerdings stritt sie eine Beziehung zu dem Popstar vehement ab. Die letzten Turtelgerüchte sind ebenfalls schon eine Weile her: Vor zwei Jahren soll sie mit The Weeknd (30) angebandelt haben. Nachdem daraus aber auch nichts Festes wurde, gibt Chantel nun bekannt: Sie ist bis über beide Ohren verliebt – und zwar wieder in einen Musiker!

Drew Taggart, Mitglied des Künstler-Duos The Chainsmokers, ist ihr Ausgewählter. Ihre Liebe machen die beiden am Montag mit ersten gemeinsamen Schnappschüssen auf Instagram öffentlich: Total verknallt kuscheln sie sich aneinander und geben sich einen innigen Kuss. Chantels Follower sind von den Bildern begeistern. It-Girl Paris Hilton (39) kommentiert zum Beispiel: "Ich freue mich so für dich. Ich finde euch toll zusammen."

Wie lange das Paar zusammen ist, behält es vorerst für sich. Allerdings wurde Chantel bereits im Februar bei einer Super Bowl Party hinter dem DJ-Pult des 31-Jährigen gesichtet und vor einem Monat genossen sie mit Freunden einen Abend in einem Restaurant in Los Angeles.

Instagram / chanteljeffries Drew Taggart und Chantel Jeffries im Juli 2020

VALERY HACHE/AFP/Getty Images DJane Chantel Jeffries in Cannes 2018

Dia Dipasupil/Getty Images Chantel Jeffries auf der Vanity Fair Oscar Party 2018



