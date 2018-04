Erst im letzten Jahr sorgte The Weeknd (28) mit seiner Coachella-Liebe zu Justin Bieber-Ex Selena Gomez (25) für Aufsehen. Zwischen Trinkständen und Fressbuden sollen die beiden hemmungslos geknutscht haben. Für den Teenie-Star Justin (24) war das damals ein herber Schlag, war er doch zu dem Zeitpunkt nie wirklich von seiner On-Off-Freundin losgekommen! Doch auch in diesem Jahr angelt sich der R'n'B-Künstler wieder eine Bieber-Verflossene: The Weeknd wurde mit Chantel Jeffries (24) ertappt.

Auch 2018 versammelten sich Stars, Sternchen, Influencer und Musikliebhaber in der kalifornischen Wüste, um das größte Musikfestival der Welt zu feiern. Darunter auch Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd, der sich prompt auf eine neue Liaison einließ. TMZ veröffentlichte jetzt heimlich aufgenommen Bilder, auf dem der Musiker dabei zu sehen ist, wie er seinen Arm liebevoll um das US-amerikanische Model Chantel legt und mit ihm durch den VIP-Bereich schlendert. Chantel wurde in der Vergangenheit eine kurzzeitige Beziehung mit Justin nachgesagt.

Böse Zungen behaupten nun, The Weeknd begnüge sich mit den "Resten" des kanadischen Superstars. Ob sich aus dem Festival-Flirt wohl mehr ergeben wird? Immerhin hat seine Schwärmerei mit Sel das Festival überdauern können. Zumindest, bis die wieder zu ihrem Ex Justin zurückging. Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Dia Dipasupil/Getty Images Chantel Jeffries auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Nicholas Hunt/Getty Images for Huffington Post Selena Gomez und The Weeknd bei der "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between"-Gala

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

