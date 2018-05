Moment mal, dieser Look von Chantel Jeffries (24) auf den internationalen Filmfestpielen in Cannes kommt uns doch bekannt vor? Auch in diesem Jahr tummelt sich an der Côte d'Azur wieder alles, was Rang und Namen hat. Selbst die hübsche DJane und Bieber-Ex Chantel durfte über den Endlos-Teppich flanieren – und machte damit ihrem Ruf als Kim Kardashian-Klon einmal mehr alle Ehre: Dieser weiße Fummel inklusive schwarzem Glattbob erinnerte doch stark an einen ganz besonderen Look der Liebsten von Kanye West (40)!

Genau ein Jahr ist es her, als Kim (37) in einer traumhaften schulterfreien Robe in Weiß über den cremefarbenen Carpet der Met Gala in New York schritt. Chantel wählte für ihren Auftritt in der französischen Luxusmetropole ein ziemlich ähnliches Styling: In einer etwas knapperen und durchsichtigeren Robe, aber ebenfalls weiß und schulterfrei posierte sie ganz wie die Kardashian für die Fotografen. Selbst das Styling ihrer Haare und ihres Make-ups schien ganz an den Gala-Look des Reality-Stars angelehnt gewesen zu sein.

Zuletzt machte Chantel Schlagzeilen, weil sie sich offenbar wieder einen berühmten Musiker gekrallt hatte: Auf dem berühmten Coachella Festival wurde die 24-Jährige in den Armen des R&B-Sängers The Weeknd (28) gesichtet. Mit Justin Bieber (24) war dem Model vor rund vier Jahren ein Techtelmechtel nachgesagt worden.

VALERY HACHE/AFP/Getty Images DJane Chantel Jeffries in Cannes 2018

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2017 in New York

Anzeige

Instagram / chanteljeffries Chantel Jeffries

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de