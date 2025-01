L.A. brennt: Chantel Jeffries in Kritik für protzigen Post

Chantel Jeffries (31) zieht mit einer Reihe von Urlaubsbildern die Wut ihrer Follower auf sich. Die DJane und Influencerin, die Anfang des Jahres nach Südafrika reiste, veröffentlichte auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie unter anderem in einem Bikini am Pool und in einem Privatjet posiert. Auch zeigte sie sich nackt beim Planschen in einer Badewanne. Doch während sie ihren Traumurlaub zum Besten gab, wüten in Teilen von Los Angeles verheerende Waldbrände. Einige ihrer Follower kritisierten sie nun dafür, keine Aufmerksamkeit auf die Tragödie in ihrer Heimatstadt zu lenken. "Prahlen, während das Land in Flammen steht", schrieb ein Nutzer. Andere hingegen fanden Abwechslung in ihrem Beitrag: "Wow, das brauchte ich nach den ganzen traurigen Nachrichten aus L.A."

Die Kritik ihrer Community nahm sich Chantel offenbar zu Herzen: In ihrer neuesten Instagram-Story teilte die 31-Jährige einen Post des Sportswear-Labels Alo. Der Post beinhaltet Daten zur Evakuierung von Katzen, die von den verheerenden Feuern betroffen sind.

Die Waldbrände sind derart verheerend, dass es möglicherweise sogar zur Absage der legendären Oscars kommt. Zum ersten Mal in 96 Jahren würde der Goldjunge dann nicht wie üblich an die besten Künstlerinnen und Künstler verliehen werden. "Das Hauptanliegen des Vorstandes ist es, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie feiern, während viele Menschen in Los Angeles Kummer und einen unvorstellbaren Verlust erleiden", erklärte ein Insider nach den Berichten von The Mirror die Hintergründe der möglichen Absage.

