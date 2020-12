Es hätte so schön sein können... Bis vor ein paar Wochen galten Sänger Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypa als Traumpaar – Pietros Fans haben sich so sehr für ihr Vorbild gefreut. Doch dann folgte die plötzliche Trennung und Pies Anhänger unterstellten Laura, dass sie durch den 28-Jährigen nur bekannt werden wollte. Dieses Thema griff ein Fan jetzt erneut in einer Fragerunde des Sängers auf: Pietro hatte dazu eine klare Antwort!

Ein Fan schrieb Pietro auf Instagram, dass Laura nur durch ihn Influencerin geworden wäre. Er wollte wissen, ob es die Blondine überhaupt ernst mit dem Sänger meinte. "Natürlich weiß ich, dass sie durch die Beziehung mit mir profitiert hat. Wir hatten auch gute Zeiten, es sei ihr gegönnt. Ich wünsche jedem das Beste", antwortete Pietro darauf. Erst neulich teilte er ebenfalls auf Instagram mit, was für ihn wahre Liebe bedeute: "Wahre Liebe ist es dann, wenn man auch schwere Zeiten zusammen übersteht und nicht aufgibt [...]." Ob das vielleicht ein Seitenhieb gegen seine Ex-Freundin sein sollte?

Gibt es denn noch eine Chance für die beiden? "Wir sind kein Paar mehr und werden auch kein Paar mehr. Es sollte eben nicht sein. Und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Nein, es gibt kein Comeback", stellte der Sänger auf Instagram klar. Er warte jetzt auf die richtige Frau.

