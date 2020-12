Brooklyn Beckham (21) zeigt seiner Nicola (25) gerne, wie sehr er sie liebt! Die beiden gelten als das Traumpaar schlechthin – und eigentlich sollte im nächsten Jahr die große Hochzeit stattfinden. Diese wurde aber aufgrund der aktuellen Lage auf das Jahr 2022 verschoben. Dass die beiden noch genauso verliebt sind wie zu Beginn ihrer Beziehung, zeigen sie regelmäßig auf Social Media. Nun hat Brooklyn seiner Verlobten eine ganz besonders süße Überraschung bereitet.

Nicola teilte in ihrer Instagram-Story zwei rührende Nachrichten ihres Schatzes – Brooklyn hinterließ der Blondine Zettel mit süßen Botschaften auf der Bettdecke. "Ich liebe dich" und "Du bist meine Welt" lauteten die Worte ihres Verlobten an Nicola. Sie schrieb dazu: "Es sind die kleinen Dinge, die am meisten bedeuten." Das Paar teilt sein Glück gerne mit seinen Followern. Immer wieder posten Brooklyn und Nicola Bilder zusammen und zeigen, wie happy sie sind.

Nicola steht ihrem Verlobten aber in Sachen Liebesbeweisen in nichts nach. Auf einem Foto ließ sich kürzlich erkennen, dass sich die 25-Jährige den Namen ihres Freundes hat tätowieren lassen. Die Haut unter ihrem rechten Schulterblatt ziert nun ein filigraner, geschwungener Schriftzug.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2020

ActionPress Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz im Februar 2020 in Paris

