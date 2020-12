Seit Samstag ist es offiziell: Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (40) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündeten die werdenden Eltern mit einem Pärchenbild – auf dem Rebecca schon einen deutlich erkennbaren Babybauch hat – auf Social Media. Klar, dass auch Massimos Let's Dance-Kollegen ganz aus dem Häuschen waren. Nun beglückwünschte auch Jurorin Motsi Mabuse (39) den Profitänzer – und verriet, wie sehr er sich ein Kind gewünscht hatte.

"Ich freue mich so sehr für euch", wandte sich die 39-Jährige jetzt im Interview mit RTL an Massimo und seine Frau. Sie kennt den Pretty in Plüsch-Kandidaten schon seit vielen Jahren und hatte schon des Öfteren mit ihm über seine Familienplanung geplaudert. "Ich erinnere mich so gut, Massimo und ich haben uns unterhalten und er meinte: 'Ich möchte auch Papa werden'", erzählte sie weiter. Motsi und ihr Mann Evgenij Voznyuk sind seit August 2018 Eltern einer kleinen Tochter.

Tatsächlich gibt es noch mehr Baby-News aus dem "Let's Dance"-Kosmos. Erst vor wenigen Wochen hatte Massimos Kollegin Isabel Edvardsson (38) ihre zweite Schwangerschaft verkündet und sogar schon das Geschlecht des Sprösslings verraten: Sie erwartet nach Söhnchen Mika wieder einen Jungen.

